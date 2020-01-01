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ABD’de ithal sıcak sac fiyatları

ABD’ye Türkiye, Mısır ve Güney Kore’den verilen sıcak sac teklifleri ABD Körfez limanlarında teslim yaklaşık 1.102$/mt CFR seviyesinde duyuldu.

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