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ABD’de ithal galvanizli sac fiyatları yine arttı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD’de ithal galvanizli sac ve galvalum spot fiyatları yaklaşık 110$/mt artış gösterdi.

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