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ABD’de ithal galvanizli sac fiyatları geçen haftaki düşüşün ardından sabit

Tüccarlar, ABD’de ithal galvanizli sac ve galvalum fiyatlarının geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde çoğunlukla sabit ...

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