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ABD’de ithal galvanizli sac fiyatları beklendiği üzere arttı

SteelOrbis’in geçen hafta bildirdiği raporda, ABD’de ithal galvanizli sac fiyatları haftalık bazda sabit kalmıştı, fakat yükselmesi bekleniyordu.

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