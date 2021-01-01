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ABD’de Güney Kore, Vietnam ve Mısır çıkışlı sıcak sac fiyatları oldukça cazip hale geliyor

ABD’ye tüccarlar tarafından Güney Kore, Vietnam ve Mısır menşeli sıcak sac için verilen teklifler yaklaşık 1.720$/mt seviyesinde yer alıyor.

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