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ABD’de galvanizli sac fiyatları artmaya devam ediyor

ABD’de iç piyasaya verilen galvanizli sac fiyatları, geçen hafta geçici olarak düşmesine rağmen hala artış gösteriyor.

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