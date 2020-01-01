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ABD’de galvanizli sac fiyatları Anma Günü’nün ardından yine arttı

Önceki haftalarda olduğu gibi, ABD iç piyasasında galvanizli sac ve galvalum spot fiyatları artışını sürdürdü.

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