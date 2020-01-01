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Türkiye’nin kütük ithalatına ilgisi normal seviyede

Son birkaç haftada yerel kütük stoklarını yenileme anlamında aktif olan Türk üreticiler, kütük ithalatına da devam etti.

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