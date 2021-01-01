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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de kütük alıcı ve satıcıları tatil sonrası piyasaya yavaş yavaş geri döndü

Uzun tatilin ardından Türkiye kütük piyasası canlanmaya başladı ve net bir piyasa fiyatı arıyor. Yerel üretici Kardemir nihayet ...

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