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Türkiye’de ithal ve yerel kütük fiyatları sertçe düştü

Çin piyasasındaki düşüş trendi, Türkiye ile BDT kütük piyasalarını neredeyse anında etkiledi ve fiyatların sertçe düşmesine yol açtı.

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