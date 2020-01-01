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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de ithal kütük fiyatları artmaya devam ediyor

Türkiye ithal kütük piyasası, Çin piyasasıyla ilgili olumlu tahminler ve yerel kütük ve uzun mamul fiyatlarının hızlı artmasıyla canlanmaya başladı.

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