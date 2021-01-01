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Küresel kütük piyasasına bakış: Piyasadaki olumsuz durum devam ediyor, alımlar gevşedi

Küresel kütük piyasasında bu hafta, özellikle Asya piyasasında, Çin’den kaynaklı olarak durumun gittikçe daha da ...

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