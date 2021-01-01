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< Uzun Ürünler ve Kütük

Asya’ya verilen kütük teklifleri pozisyon kargosu fiyatlarının 20$/mt daha gerilemesi sonucu düştü

Çin’de vadeli çelik fiyatlarının biraz daha düşmesi ve Asya kütük piyasasındaki zayıf beklentiler, bazı kütük üreticilerinin ...

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