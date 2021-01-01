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Tüccarlar Asya’ya yönlendirdikleri kütük kargolarının fiyatlarını düşürmeye devam ediyor

Başlangıçta Çin için satın alınan kütük kargolarını yeniden yönlendirmeye çalışan tüccarların Güneydoğu Asya’ya verdikleri ...

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