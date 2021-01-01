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Küresel kütük piyasasına bakış: Çin’de talebin yavaşlamasına rağmen çoğu ihracatçının satışları arttı

Uluslararası piyasada, çoğu kütük ihracatçısı, Çin’de geçtiğimiz hafta görülen artış ve iyileşen görünüme bağlı olarak, fiyatlarını artırmaya çalıştı.

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