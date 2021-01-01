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< Hurda ve Hammadde

Cevher fiyatları zayıflayan talep karşısında tekrar sertçe düşerek 100$/mt CFR’a yaklaştı

Bugün itibarıyla Çin’de ithal demir cevheri fiyatları düne kıyasla düştü ve geçen haftaya kıyasla 20$/mt’dan fazla gerilemiş ...

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