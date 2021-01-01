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Vadeli inşaat demiri fiyatlarındaki keskin düşüş Çin kütük piyasasını sakinleştirdi

14 Eylül’de, Çin kütük piyasası, vadeli inşaat demiri fiyatlarındaki belirgin düşüşün ardından gerileme sinyalleri göstermeye başladı.

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