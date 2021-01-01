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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye kütük ihracatında daha aktif, ithal alım yapmıyor

Beklendiği üzere, Türk kütük üreticileri son iki haftadır Çin’de artan talepten yararlanmaya çalışıyor. Öte yandan, Türkiye iç ...

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