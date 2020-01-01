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Kardemir kütük satışlarını kapattı

Kardemir bugün, yerel kütük satışlarını 26 Ocak’tan bu yana yaklaşık 43.000 mt satış yapmasının ardından kapattı.

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