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Kardemir 70.000 mt kütük sattı

Bugün, Türk çelik üreticisi Kardemir kütük satışlarını açtı ve birkaç saat içerisinde yaklaşık 70.000 mt satış yapmasının ardından kapattı.

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