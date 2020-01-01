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< Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir 20.000 mt’dan fazla kütük sattı

Kardemir bugün kütük satışlarını açtı ve bir saat içinde yaklaşık 22.000 mt satış gerçekleştirdikten sonra kapattı.

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