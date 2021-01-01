﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

İran kütük ve slab ihracat ihaleleri açtı, fiyatların kademeli olarak yükselmesi bekleniyor

İran’ın yarı mamul ihracat piyasasına dair beklentiler, tatilden sonra Çin’deki görünümün genel olarak pozitif olmasının ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.