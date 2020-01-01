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İran çıkışlı kütük ihracatçıları tatil sonrası yavaş yavaş piyasaya dönüyor

ran’da kütük ihracatı, 21-24 Mart tarihleri arasındaki İran Yeni Yılı tatili sebebiyle durmuştu.

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