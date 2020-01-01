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İran çıkışlı kütük fiyatları Çin’deki hareketlilik nedeniyle önümüzdeki hafta artabilir

Bu hafta İran’da kütük ihalesi yapılmamasına rağmen, İran merkezli tedarikçiler hedef fiyatlarını artırmaya karar verdi.

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