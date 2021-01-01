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Hurda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle tedarikçiler Asya'da daha yüksek inşaat demiri fiyatları teklif ediyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre boyunca, inşaat demiri tedarikçiler daha yüksek hurda fiyatları nedeniyle Güneydoğu Asya'da ithal ...

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