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Güneydoğu Asya’da ithal inşaat demiri fiyatları düştü, Çin’e yönelik beklentiler toparlandı

Çin’den dış piyasalara verilen inşaat demiri fiyatları, spot fiyatların ve vadeli inşaat demiri fiyatlarının artması nedeniyle yatay seyretti.

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