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Güneydoğu Asya inşaat demiri ithalat piyasası durgun, Vietnam’dan gelen düşük fiyatlı teklifler artık yok

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Asya inşaat demiri ithalat piyasasında talep yavaşladı. Fiyatlar nispeten sabit ...

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