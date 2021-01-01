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Çin’de kütük ithalatı durdu, diğer Asya ülkelerinde alımlar nadir

Zayıf talep ve düşen yerel kütük fiyatları, Çin’e yapılan ithalatı durma noktasına getirdi. Bu durum, tedarikçilerin ...

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