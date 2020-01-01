﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de kütük fiyatlarının yükselmesi ithalatın tekrar başlayabileceğini işaret ediyor

Hafta sonu boyunca Çin’de yerel kütük fiyatları, vadeli inşaat demiri kontratlarındaki yükseliş sonucu ciddi artışlar ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.