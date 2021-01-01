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Çin çıkışlı inşaat demiri teklifleri artış gösterirken Güneydoğu Asyalı alıcıların ilgisi sınırlı kalmaya devam etti

Söz konusu haftada, Çin çıkışlı inşaat demiri teklifleri, vadeli çelik fiyatlarındaki yükseliş sonucunda artış gösterdi.

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