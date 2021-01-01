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Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları değişmedi, Güneydoğu Asya’da ithalat durdu

Geçtiğimiz bir haftalık süre içinde, Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları yaklaşan Yeni Yıl tatilinden dolayı yatay seyretti. ...

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