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< Uzun Ürünler ve Kütük

BDT çıkışlı kütük fiyatları zayıf talep sonucu düştü

Durgun talep bu hafta da BDT çıkışlı kütük fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

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