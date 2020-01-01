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BDT çıkışlı kütük fiyatları geçtiğimiz haftaya kıyasla sertçe yükseldi

BDT kütük ihracat piyasasında görünüm ve ticari faaliyetler yüksek seviyelerde yer almaya devam ediyor.

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