﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

BDT çıkışlı kütük fiyatları bağlantılarda yükseldi, arz sınırlı

BDT kütük piyasasında durum bu hafta, net bir fiyat belirlenmemesi nedeniyle biraz karışıktı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.