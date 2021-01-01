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Asya’ya yapılan inşaat demiri bağlantılarında fiyat seviyeleri düşerken, arz talebi geçti

Asya’ya yapılan bağlantılarda, piyasaya yönelik beklentilerin olumsuz olması sebebiyle fiyat seviyeleri düşerken, arzın talebi geçtiği belirtildi.

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