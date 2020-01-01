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Asya’da ithal inşaat demiri fiyatları genellikle yüksek seyrederken Çin çıkışlı fiyatlar sertçe düştü

Türkiye ve Hindistan gibi geleneksel inşaat demiri satıcılardan Asya’ya verilen teklifler bu hafta daha da güçlenirken talep zayıf seyretti.

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