﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Asya’da inşaat demiri fiyatları hurda piyasasındaki iyimser görünüm sayesinde arttı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Güneydoğu Asya’da ithal inşaat demiri fiyatları, küresel hurda fiyatlarındaki artış nedeniyle yine yükseldi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.