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Asya’da inşaat demiri fiyatları artmaya devam ediyor, Çin çıkışlı fiyatlar daha rekabetçi

Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları, demir cevheri ile yerel inşaat demiri fiyatlarının yükselmesi nedeniyle daha da arttı.

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