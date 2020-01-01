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Asya’da inşaat demiri fiyatları artışın ardından yatay seyretti

Asya’da ithal inşaat demiri fiyatları, geçen hafta ile bu haftanın başında artmasının ardından sabit kaldı.

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