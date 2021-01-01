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Almanya’da kısıtlı arz inşaat demiri fiyatlarını daha da yükseltti

Talebin düşük olmasına rağmen, Almanya’da yerel inşaat demiri fiyatları yükselemeye devam etti. Ülkede yaz tatilleri başladı, ...

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