﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Almanya’da inşaat demiri fiyatları yeterli talep sonucu sabit kaldı

Alman inşaat demiri üreticileri nispeten yeterli talebin desteğiyle yerel tekliflerini 470-490€/mt fabrika çıkışı aralığında sabit tutmayı başardı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.