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Almanya’da inşaat demiri fiyatları tatil sezonuna rağmen artabilir

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Almanya’da yerel inşaat demiri fiyatları değişmedi.

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