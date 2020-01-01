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Almanya’da inşaat demiri fiyatları rekor seviyelere ulaştı, talep güçlü

Almanya’da yerel inşaat demiri fiyatları 130€/mt artışla 800-830€/mt aralığına yükseldi ve talep tamamen iyileşti.

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