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Almanya’da inşaat demiri fiyatları iyi talep ve arzdaki sıkıntı nedeniyle daha da arttı

Almanya’da inşaat demiri, satış ve son kullanıcı talebi bakımından olumlu seyretti ve bunun sonucunda yerel tedarikçiler fiyatlarını artırdı.

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