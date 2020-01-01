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Almanya’da inşaat demiri fiyatları düştü ancak olumlu görünüm nedeniyle artacak

Alman inşaat demiri üreticileri, alıcıların haftalardır süren direncinin yarattığı baskı nedeniyle iç piyasaya verdiği fiyatları revize etti.

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