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Almanya’da inşaat demiri fiyatları baskı altında

Hurda segmentindeki aşağı yönlü hareket, Almanya’da inşaat demiri talebinin azalmasına neden oldu.

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