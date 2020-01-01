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Almanya inşaat demiri piyasasında fiyatlar yeni yıl tatili sonrası güçlü artış gösterdi

Almanya inşaat demiri piyasasında fiyatlar, spot piyasadaki düşük stoklar, hurda fiyatlarındaki yükseliş ve Avrupa’da hurda ...

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