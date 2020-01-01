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Almanya inşaat demiri piyasasında fiyatlar yaklaşan tatile rağmen yükseldi

Geçtiğimiz üç haftalık süre içerisinde, Almanya yerel inşaat demiri piyasasında talep gücünü korudu ve fiyatlar 50-60€/mt yükseldi.

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