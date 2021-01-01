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Alman üreticiler artan üretim maliyetlerine bağlı olarak yerel inşaat demiri fiyatlarını sabit tutabilir

Almanya’da, Ekim ayı üretimli inşaat demiri teklifleri, Kasım ayı teslimatlı olmak üzere 810-820€/mt CPT aralığında yer alıyor.

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