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Alman inşaat demiri alıcıları indirim talep ediyor

Almanya’da iç piyasaya verilen inşaat demiri fiyatları Şubat ayının başından beri değişmezken, talep de iyileşmedi.

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